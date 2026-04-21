Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трёхлетняя девочка погибла на пожаре в Приморье

Очередная детская шалость с огнём дома привела к трагедии: в селе при станции Свиягино под Спасском-Дальним загорелся частный дом, погибла девочка, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на главное управление МЧС по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Пожарные прибыли на место спустя четыре минуты после получения диспетчером информации о возгорании. К их прибытию взрослые уже эвакуировались из дома и вынесли двух детей. Ребят госпитализировали, но трёхлетняя девочка умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Очагом возгорания стали две детские двухъярусные кровати. От них огонь распространился на площади около 30 квадратных метров, дым валил из входной двери. По предварительной информации, одна из постелей загорелась из-за детской шалости с огнём. Расследование трагического пожара продолжается.

В феврале этого года пожар с малолетними жертвами уже случился во Владивостоке: оставленные без присмотра братья, ученик третьего класса и два дошкольника, погибли в квартире на улице Толстого. Возгорание по неосторожности устроил один из мальчиков. Уголовное дело возбуждено по 109-й статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности, фигурантом стал отец детей.

А в октябре 2025 года в Уссурийске мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила одних дома детей в возрасте полугода, двух и трёх лет. Малыши случайно подожгли диван, используя оставленные в свободном доступе зажигалки и спички. Младшие дети погибли, старшего удалось спасти, несмотря на серьёзное токсическое поражение мозга. Бедовую мать уже приговорили к лишению свободы, продолжается расследование уголовного дела о халатности: органы опеки недостаточно контролировали маргинальную семью; у женщины остался четвёртый ребёнок в другом муниципалитете, который продолжал посещать местную сельскую школу после переезда матери с другими детьми в город.

