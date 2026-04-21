Трёхлетняя девочка погибла на пожаре в Приморье

Пожарные прибыли на место спустя четыре минуты после получения диспетчером информации о возгорании. К их прибытию взрослые уже эвакуировались из дома и вынесли двух детей. Ребят госпитализировали, но трёхлетняя девочка умерла, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
Очагом возгорания стали две детские двухъярусные кровати. От них огонь распространился на площади около 30 квадратных метров, дым валил из входной двери. По предварительной информации, одна из постелей загорелась из-за детской шалости с огнём. Расследование трагического пожара продолжается.
В феврале этого года пожар с малолетними жертвами уже случился во Владивостоке: оставленные без присмотра братья, ученик третьего класса и два дошкольника, погибли в квартире на улице Толстого. Возгорание по неосторожности устроил один из мальчиков. Уголовное дело возбуждено по 109-й статье УК РФ — причинение смерти по неосторожности, фигурантом стал отец детей.
А в октябре 2025 года в Уссурийске мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила одних дома детей в возрасте полугода, двух и трёх лет. Малыши случайно подожгли диван, используя оставленные в свободном доступе зажигалки и спички. Младшие дети погибли, старшего удалось спасти, несмотря на серьёзное токсическое поражение мозга. Бедовую мать уже приговорили к лишению свободы, продолжается расследование уголовного дела о халатности: органы опеки недостаточно контролировали маргинальную семью; у женщины остался четвёртый ребёнок в другом муниципалитете, который продолжал посещать местную сельскую школу после переезда матери с другими детьми в город.