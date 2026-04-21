Трёхлетняя девочка погибла на пожаре в Приморье

А в октябре 2025 года в Уссурийске мать, находясь в состоянии наркотического опьянения, оставила одних дома детей в возрасте полугода, двух и трёх лет. Малыши случайно подожгли диван, используя оставленные в свободном доступе зажигалки и спички. Младшие дети погибли, старшего удалось спасти, несмотря на серьёзное токсическое поражение мозга. Бедовую мать уже приговорили к лишению свободы, продолжается расследование уголовного дела о халатности: органы опеки недостаточно контролировали маргинальную семью; у женщины остался четвёртый ребёнок в другом муниципалитете, который продолжал посещать местную сельскую школу после переезда матери с другими детьми в город.