Бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам колонии

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет… со штрафом в размере десятикратной суммы взятки… с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на срок 4 года», — объявил судья.
Суд признал Аллаярова виновным по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Обвинение запрашивало аналогичный срок — пять лет колонии, а также штраф и запрет на профессиональную деятельность сроком до пяти лет.
Сам подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. Его защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Изначально Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, однако впоследствии его обвинили в даче взятки должностному лицу. Журналист утверждает, что его оговорили. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции. Его родственника поместили под домашний арест.
