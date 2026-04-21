Бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам колонии

Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Изначально Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, однако впоследствии его обвинили в даче взятки должностному лицу. Журналист утверждает, что его оговорили. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции. Его родственника поместили под домашний арест.