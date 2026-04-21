Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова приговорили к 5 годам колонии

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего редактора Ura.ru Дениса Аллаярова к пяти годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет… со штрафом в размере десятикратной суммы взятки… с лишением права заниматься журналистской и издательской деятельностью на срок 4 года», — объявил судья.

Суд признал Аллаярова виновным по статье о даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий. Обвинение запрашивало аналогичный срок — пять лет колонии, а также штраф и запрет на профессиональную деятельность сроком до пяти лет.

Сам подсудимый признал вину и заявил о раскаянии. Его защита просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Напомним, 5 июня в офисе URA.ru в Екатеринбурге правоохранители провели обыски. Изначально Аллаяров фигурировал в деле как свидетель, однако впоследствии его обвинили в даче взятки должностному лицу. Журналист утверждает, что его оговорили. Позже выяснилось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции. Его родственника поместили под домашний арест.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.