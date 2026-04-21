В Красноярске выписали последнего пострадавшего при поджоге школы

Накануне, 20 апреля, из ожогового центра Краевой клинической больницы выписали последнего ребенка, пострадавшего при поджоге в красноярской школе «Комплекс Покровский». В краевом Министерстве здравоохранения добавили, что ребенок будет лечиться амбулаторно.
В больнице школьник пролежал два с половиной месяца. Напомним, что 4 февраля 2026 года в Красноярске восьмиклассница, вооруженная молотком и бутылками с топливом, напала на детей в школе на улице Линейная и подожгла их. Всего от огня пострадали трое ребят и учитель, еще у двоих зафиксировали травмы от ударов.
После этого следователи завели три уголовных дела: покушение на убийство, халатность, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.