«Эвакуировали 19 человек, 10 из которых — дети». В Скиделе пожар случился в жилом доме

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли троих человек и 19 эвакуировали на пожаре в жилом доме в Скиделе 20 апреля.
По номеру 112 поступила информация про пожар в семиэтажном многоквартирном доме, расположенном по улице Советской.
Приехавшие на место спасатели выяснили, что очаг возгорания находился на лестничной клетке третьего этажа, в подъезде было плотное задымление. При помощи специальных масок для защиты органов дыхания сотрудники МЧС спасли двоих человек, в том числе ребенка.
Еще одну женщину спасли по автолестнице, после осмотра ее доставили в больницу. Остальным спасенным помощь врачей не потребовалась.
«Из подъезда спасатели эвакуировали 19 человек, 10 из которых — дети. Для наблюдения медики госпитализировали 16-летнюю девушку-подростка», — уточнили в ведомстве.
После проветривания они смогли вернуться в свои квартиры.
Спасатели потушили пожар. На месте работало пять единиц техники МЧС. Причина произошедшего устанавливается.