Появились подробности массового ДТП на трассе в Балтийск

На встречку выехал «Мицубиси».

Источник: Комсомольская правда

Появились подробности массового ДТП на трассе в Балтийск, которое случилось в 17:40 20 апреля. Известно, что на трассе Калининград — Балтийск автомобиль «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Мерседесом».

Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, также произошло столкновение с автомобилем «Хендай» и «Фольксваген».

На место выезжали спасатели МЧС. Прибывшие пожарные, совместно со специалистами поисково-спасательного отряда МЧС России, отключили аккумуляторы автомобилей, деблокировали зажатого мужчину и передали пострадавших медикам.

В результате ДТП водитель «Хендай» и водитель «Мицубиси» с различными травмами были госпитализированы.

Проводится проверка.

