Появились подробности массового ДТП на трассе в Балтийск, которое случилось в 17:40 20 апреля. Известно, что на трассе Калининград — Балтийск автомобиль «Мицубиси» выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Мерседесом».
Как сообщает пресс-служба областной ГИБДД, также произошло столкновение с автомобилем «Хендай» и «Фольксваген».
На место выезжали спасатели МЧС. Прибывшие пожарные, совместно со специалистами поисково-спасательного отряда МЧС России, отключили аккумуляторы автомобилей, деблокировали зажатого мужчину и передали пострадавших медикам.
В результате ДТП водитель «Хендай» и водитель «Мицубиси» с различными травмами были госпитализированы.
Проводится проверка.
