Экс-сотрудницу пермского оборонного завода осудили на 12,5 лет за госизмену

Женщина сама вышла на связь с иностранными спецслужбами через интернет.

Жительницу Перми осудили на 12,5 лет за государственную измену, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.

Следствие установило, что бывший сотрудник одного из оборонных предприятий сама вышла на связь с иностранными спецслужбами через интернет. Она передавала за границу сведения о заводе, где раньше работала.

Суд признал женщину виновоной в государственной измене. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

ФСБ предупреждает: в сети и мессенджерах вербовщики активно ищут жертв. Особый интерес для них — бывшие и нынешние сотрудники оборонных предприятий. Людей заставляют совершать тяжкие преступления, за которые грозят долгие сроки.