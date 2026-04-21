Экс-сотрудницу пермского оборонного завода осудили на 12,5 лет за госизмену

Жительницу Перми осудили на 12,5 лет за государственную измену, сообщили в УФСБ России по Пермскому краю.
Следствие установило, что бывший сотрудник одного из оборонных предприятий сама вышла на связь с иностранными спецслужбами через интернет. Она передавала за границу сведения о заводе, где раньше работала.
Суд признал женщину виновоной в государственной измене. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
ФСБ предупреждает: в сети и мессенджерах вербовщики активно ищут жертв. Особый интерес для них — бывшие и нынешние сотрудники оборонных предприятий. Людей заставляют совершать тяжкие преступления, за которые грозят долгие сроки.