Минчанка позвонила в милицию, когда ее пожилая мать захотела отдать 7000 рублей. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В милицию позвонила дочь 85-летней жительницы Советского района, которая едва не стала жертвой телефонных мошенников.
Женщине на мобильный телефон поступил звонок с иностранного номера от якобы оператора сотовой связи. Под предлогом решения технических вопросов, звонивший смог выманить паспортные данные пенсионерки, а также сообщил про списание денег с ее счета.
После этого минчанке позвонил лжепровоохранитель и сказал, что ранее она общалась с мошенниками, которые открыли на ее имя счет в размере 44000 рублей и переводят деньги за границу. Незнакомец смог убедить пенсионерку «задекларировать» сбережения, чтобы не стать фигуранткой уголовного дела.
Жительница Минска испугалась и по указанию позвонившего якобы сотрудника Национального банка собрала все наличные деньги, которые копила на лечение зубов, сняла сбережения со счета. Пенсионерка пришла на почту и попросила «задекларировать» 7000 рублей. Ей было отказано в данной операции — минчанку отправили в банковское отделение.
«Женщина не успела отправить деньги, так как плохо себя почувствовала и позвонила дочери, которая сразу распознала обман и обратилась в милицию», — сообщили в милиции.
По указанному факту было заведено уголовное дело.
