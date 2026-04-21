Экс-редактор URA.RU Аллаяров получил пять лет колонии за взятку

Суд Екатеринбурга признал виновным и вынес приговор редактору информагентства URA.RU Денису Аллаярову по делу о даче взятки должностному лицу. Об этом 21 апреля сообщили «Известиям» в суде.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий»), назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы c отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 1,2 млн рублей. Кроме того, осужденному запрещено заниматься журналистской деятельностью в течение четырех лет.

Уточняется, что общая сумма взятки составила 120 тыс. рублей.

Аллаярова арестовали 6 июня 2025 года по делу о даче взятки должностному лицу, сообщал корреспондент «Известий» из Ленинского районного суда города. Отмечалось, что Аллаяров подозревается в покупке оперативных сводок полиции.