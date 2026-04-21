Shot: В зоне спецоперации погиб серийный убийца Юрий Гриценко

Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», погиб в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает Shot.

Юрий Гриценко, известный как «Зеленоградский Чикатило», погиб в зоне спецоперации. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает Shot.

По его данным, Гриценко ранее отбывал наказание в мордовской колонии за убийство пяти человек и в сентябре 2023 года освободился по УДО, после чего добровольно отправился на фронт.

Сообщается, что из-за состояния здоровья его направили в санитарно-эвакуационный взвод отряда «Шторм Z», а его тело удалось идентифицировать после недавнего обстрела, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что напавший в 2024 году с ножом и ранивший губернатора Мурманской области Андрея Чибиса Александр Быданов погиб в зоне проведения спецоперации.