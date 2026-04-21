Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дома в поселке под Ростовом пострадали от БПЛА

Губернатор сообщил об ущербе после массированной атаки БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от обломков БПЛА частично пострадали два дома. Об этом утром 21 апреля в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без разрушений на земле. После падения обломков БПЛА в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий, — написал Юрий Слюсарь.

Также из-за БПЛА была временно нарушена работа контактной сети на железной дороге в районе поселка Персиановского. В пути задержались 24 поезда. К этому моменту питание контактной сети восстановлено, движение ж/д транспорта запущено в обоих направлениях.

Всего прошедшей ночью в Таганроге и 11-ти районах Ростовской области ликивидировали более 40 БПЛА.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

