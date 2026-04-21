Два дома в поселке под Ростовом пострадали от БПЛА

В Ростовской области от обломков БПЛА частично пострадали два дома. Об этом утром 21 апреля в соцсетях сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без разрушений на земле. После падения обломков БПЛА в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля. Окажем помощь в устранении последствий, — написал Юрий Слюсарь.
Также из-за БПЛА была временно нарушена работа контактной сети на железной дороге в районе поселка Персиановского. В пути задержались 24 поезда. К этому моменту питание контактной сети восстановлено, движение ж/д транспорта запущено в обоих направлениях.
Всего прошедшей ночью в Таганроге и 11-ти районах Ростовской области ликивидировали более 40 БПЛА.
