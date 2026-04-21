Пьяная автомобилистка на Kia съехала в кювет и перевернулась на воронежской трассе

Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе превысило норму в 12,5 раз.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 20 апреля в Бутурлиновском районе Воронежской области произошло серьезное ДТП с участием нетрезвого водителя. Как сообщили в полиции региона, на 45-м километре трассы «Павловск — Калач — Петропавловка — Бутурлиновка» 42-летняя местная жительница не справилась с управлением.

По предварительным данным, женщина находилась за рулем автомобиля Kia в состоянии сильного алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 2,500 мг/л — это в 12,5 раза выше допустимого значения (0,16 мг/л).

Фото — ГУ МВД по региону.

Водитель нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего машина съехала в правый придорожный кювет и опрокинулась.

В аварии сама виновница ДТП получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.