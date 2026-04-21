Экс-начальница отдела страхования подозревается в хищении 435 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела по страхованию профессиональных рисков одного из угледобывающих предприятий региона. Женщину обвиняют в коррупционных преступлениях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.
Согласно материалам дела, в должностные обязанности подозреваемой входила верификация пакетов документов, которые сотрудники компании подавали для оформления положенных по закону компенсаций при потере трудоспособности. Однако, по данным следствия, она использовала своё служебное положение в личных целях.
В период с 2018 по 2019 год фигурантка, как полагают следователи, систематически получала денежные средства от пяти работников предприятия. Общая сумма незаконного вознаграждения составила 435 тыс.рублей. За эти деньги женщина обеспечивала ускоренное рассмотрение документов и начисление выплат тем, кто давал взятки. Полученные средства она тратила на личные нужды.
В настоящее время подозреваемая задержана. Следственная группа продолжает работу по установлению всех деталей преступления и проверяет информацию о возможных других аналогичных эпизодах.