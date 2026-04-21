В Ужуре злобный алабай сбежал из вольера и напал на полицейского

В Ужуре полицейскому пришлось застрелить агрессивного пса — он нападал на прохожих и на самого участкового.
В полиции Красноярского края рассказали, что участковый прибыл по сигналу местных жителей о том, что на улице Горького агрессивная собака напала на женщину. На месте полицейский увидел, что другой прохожий придавил пса к земле и пытался его удержать. Мужчина пояснил, что алабай уже успел покусать и его, и женщину.
Несмотря на попытки держать агрессивного пса, ему удалось вырваться. Животное снова начало кидаться на людей и напало на участкового. Ему пришлось применить табельное оружие. Выяснилось, что пес сбежал из одного из местных домов, когда хозяйка зашла в его вольер. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.