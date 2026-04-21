Спасатели Бурятии выдвинулись к месту гибели троих красноярских туристов

Трое туристов умерли от переохлаждения.

В Окинский район Бурятии направился отряд для эвакуации тел трёх туристов из Красноярска, погибших при спуске с горы Мунку-Сардык. Об этом сообщили в республиканском агентстве по ГО и ЧС.

По данным ведомства, на место выехали семеро спасателей с необходимой спецтехникой. Туристическая группа была зарегистрирована в МЧС и планировала вернуться с маршрута 22 апреля в обед. Однако в ночь на 21 апреля несколько участников спустились к трассе у подножия и оставили записку в придорожном кафе — в ней говорилось, что трое их товарищей погибли от переохлаждения во время спуска. После этого они поднялись обратно.

Следственное управление СК по Бурятии начало доследственную проверку.

Ранее мы сообщали, что замёрзшие в Бурятии туристы из Красноярска попали под удар циклона.