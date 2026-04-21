Жительница Бурятии рассказала о погоде в дни гибели замёрзших туристов

Слова местной жительницы подтверждает официальное сообщение МЧС Иркутской области. Так, именно 18 апреля, когда красноярцы вышли на маршрут, из-за снегопада вводились ограничения на федеральной трассе Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе. Тогда из-за непогоды на дорогу не выпускали автобусы и большегрузы. Слюдянский район, хоть и находится в соседнем регионе, а не в самой Бурятии, расположен в полутора часах езды от посёлка Монды. Именно оттуда красноярские туристы отправились на восхождение. Напомним, группа из 15 красноярцев прибыла в поселок Монды для восхождения на самую высокую точку Саян. О гибели троих участников похода стало известно 21 апреля из записки, которую выжившие туристы оставили в придорожном кафе. По предварительным данным, причиной смерти людей стало переохлаждение. Следственный комитет проводит проверку по факту трагедии. Альпинист Владислав Лачкарёв ответил, какие ошибки могли допустить туристы во время восхождения.