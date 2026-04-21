Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр — РИА Новости Крым. Крымчане за неделю лишились около 45 миллионов рублей через мошеннические схемы. «Силовикам» на «безопасные счета» свои средства перевели 37 человек. Об этом сообщили в республиканском МВД.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму в период с 13 по 19 апреля 37 граждан пострадали от действий дистанционных мошенников, лишившись около 45 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

Мошенники действуют по отлаженным схемам, подчеркнули правоохранители, например, через звонки. Так, в начале апреля 50-летней жительнице Красногвардейского района позвонил неизвестный, который представился «сотрудником ФСБ». Собеседник сообщил женщине, что на ее счету происходят подозрительные операции и во избежание хищения денежных средств их нужно отправить на «безопасный счет».

Сняв сбережения со счета, заявительница разделила их и четыре раза передавала «доверенному лицу». Таким образом женщина лишилась более 12,5 миллионов рублей.

«Позвонив в мессенджере и сообщив информацию о замене домофона, злоумышленники завладели деньгами 35-летнего керчанина. Поверив звонившим аферистам, мужчина продиктовал им код, который пришел ему в СМС. После чего со счета заявителя списали 259 тысяч рублей», — рассказали в МВД.

Ранее сообщалось, что мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему под видом покупателей. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально, однако мошенники убеждают его в обратном и присылают фишинговые ссылки.

