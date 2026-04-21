Полицейские выстрелами остановили Audi, сбившую инспектора ДПС в Красноярске

Сотрудники дорожно-патрульной службы применили оружие, чтобы остановить водителя иномарки, который сел за руль пьяным, без прав и неоднократно нарушил правила движения в столице Красноярского края.
Ночью на улице Карла Маркса водитель Audi проигнорировал требование госавтоинспекторов остановить машину и попытался скрыться, рассказали в региональном главке МВД.
Во время погони иномарка нарушителя на высокой скорости двигалась по улицам, проезжала на красный сигнал светофора, то и дело оказываясь на встречной полосе, и наехала на инспектора ДПС.
Полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, а затем открыли огонь по колесам седана. Даже после повреждения покрышек преследуемый водитель не остановил машину. Погоня прекратилась, когда иномарка наехала на препятствие на улице Ленина. Водитель пытался сбежать, но безуспешно.
Нарушителем оказался нетрезвый 32-летний горожанин, не имеющий водительского удостоверения и недавно привлекавшийся к ответственности за езду в пьяном виде.
Полицейские составили семь протоколов. Водителю назначено 12 суток административного ареста. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. В частности — о насилии в отношении представителя власти.