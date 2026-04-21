Жителя Камчатки посадили на 17 лет за насилие над подростками

На Камчатке суд приговорил 34-летнего мужчину к 17 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера против двух несовершеннолетних. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов края.
По версии следствия, осуждённый знакомился с девушками в интернете, вёл интимную переписку, обменивался откровенными фото и предлагал деньги за причинение ему физической боли. Он нашёл двух несовершеннолетних. С одной из них, младше 14 лет, он совершил действия сексуального характера, используя её беспомощное состояние. Со второй, не достигшей 16 лет, — развратные действия без насилия.
В суде мужчина признал вину частично. Он утверждал, что не применял насилие и не знал точного возраста жертв, думая, что обе старше 16 лет. По его словам, девушки его оговаривают, чтобы оправдаться перед родителями.
Суд также запретил ему в течение 12 лет работать с несовершеннолетними и взыскал с него 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевших. Мобильный телефон, использовавшийся для совершения преступлений, конфискован.
Читайте также: «Сбежавший в ад: зеленоградский маньяк погиб в зоне СВО».