Депутат вступился за полицейских — силовиков обвинили в бегстве

В Киеве после стрельбы в Голосеевском районе возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, покинувших место происшествия.

В Киеве после стрельбы в Голосеевском районе возбуждено уголовное дело в отношении полицейских, покинувших место происшествия. Их действия вызвали общественный резонанс и обсуждение на уровне депутатов.

Народный депутат Роман Костенко заявил, что критикующим стоит представить себя на месте сотрудников и оценить собственные действия в аналогичной ситуации. При этом он признал, что полицейские выглядели неподготовленными и не справились с задачей.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников, покинувших место стрельбы.

Опубликованные записи с боди-камер показывают, что прибывший экипаж обнаружил раненых, включая ребенка, однако после новых выстрелов покинул территорию, имея при себе табельное оружие и возможность его применения.

Инцидент произошел вечером 18 апреля. По имеющимся данным, огонь открыл 58-летний Дмитрий Васильченков. Ранее он проходил службу в армии до 2004 года и являлся военным пенсионером. За несколько дней до происшествия его направили в воинскую часть, откуда он скрылся, после чего устроил стрельбу.

Читайте также: Рост насилия прогнозируют на Украине — дипломат предупредил о риске терактов.