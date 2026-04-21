В Амурске двое мужчин осуждены за перевозку и хранение осётра и чёрной икры

В Амурске суд завершил рассмотрение дела о незаконном приобретении, перевозке и хранении калуги, амурского осетра и черной икры. Двое мужчин 40 и 43 лет осуждены на 6 лет лишения свободы условно. Также им назначили испытательный срок продолжительностью 4 года и штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В ходе разбирательства установили, что 5 тушек амурского осетра, 98 частей рыб и черной икры они приобрели в селе Хурба. Ценный груз был обнаружен правоохранителями по наводке сотрудников регионального УФСБ в гаражных боксах города Амурск.
К слову, на прошлой неделе безработного жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в незаконной транспортировке 118 кг черной икры. Незаконный товар он привез из Николаевска-на-Амуре и хранил у себя дома, расфасовав в 238 однотипных пластиковых контейнеров.