В Амурске двое мужчин осуждены за перевозку и хранение осётра и чёрной икры

В Амурске суд завершил рассмотрение дела о незаконном приобретении, перевозке и хранении калуги, амурского осетра и черной икры. Двое мужчин 40 и 43 лет осуждены на 6 лет лишения свободы условно. Также им назначили испытательный срок продолжительностью 4 года и штраф в размере 60 тысяч рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».