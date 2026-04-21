На 10 млн руб. оштрафовали компанию в Павлове за взятку приставу

Незаконное вознаграждение предназначалось за освобождение компании от уплаты исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности по девяти производствам. Несмотря на то, что представитель организации просил прекратить дело, суд признал юрлицо виновным по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Сумма назначенного штрафа составила 10 миллионов рублей, что было поддержано прокуратурой с учетом статуса предприятия.