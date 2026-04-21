На 10 млн руб. оштрафовали компанию в Павлове за взятку приставу

Мировой судья судебного участка № 1 Павловского судебного района Нижегородской области наложил штраф в размере 10 миллионов рублей на ООО «Промышленная производственная компания». Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона. Суд установил, что бывший директор фирмы передал судебному приставу-исполнителю взятку в размере 1,2 миллиона рублей за неприменение мер взыскания.
Незаконное вознаграждение предназначалось за освобождение компании от уплаты исполнительского сбора в размере 7% от суммы задолженности по девяти производствам. Несмотря на то, что представитель организации просил прекратить дело, суд признал юрлицо виновным по части 2 статьи 19.28 КоАП РФ. Сумма назначенного штрафа составила 10 миллионов рублей, что было поддержано прокуратурой с учетом статуса предприятия.
В рамках дела суд также принял решение сохранить арест, ранее наложенный на имущество компании. На данный момент постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном порядке.
