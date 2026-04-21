В Ростовской области задержались поезда после повреждения контактной сети

В Ростовской области из-за повреждения контактной сети в районе станции Персиановка, задержались 15 поездов, а затем количество отстающих от графика составов увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
— 20 апреля в 21:31 в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка была повреждена контактная сеть. На место были направлены аварийные бригады и восстановительный поезд, — проинформировали в СКЖД.
На три часа оказались задержаны составы:
— № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
— 126 Москва — Новороссийск;
— № 138 Нижний Новгород — Кисловодск;
— № 326 Пермь — Новороссийск;
— № 28 Москва — Симферополь;
— № 36 Санкт-Петербург — Адлер;
— № 84 Москва — Адлер;
— № 4 Москва — Кисловодск;
— № 418 Самара — Адлер;
— № 143 Кисловодск — Москва;
— № 11 Анапа — Москва;
— № 125 Новороссийск — Москва;
— № 339 Новороссийск — Нижний Новгород;
— № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
— № 249 Новороссийск — Москва.
Позже в СКЖД уточнили, что после приостановки проезда на время от 20 минут до 6,5 часов задержались 24 поезда. В 4:24 движение возобновили.
Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что движение ж/д транспорта в районе Персиановки было задержано из-за повреждения контактной сети во время воздушной атаки.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.