В Ростовской области задержались поезда после повреждения контактной сети

В СКЖД сообщили о повреждении контактной сети в районе Персиановки, задержались поезда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из-за повреждения контактной сети в районе станции Персиановка, задержались 15 поездов, а затем количество отстающих от графика составов увеличилось. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

— 20 апреля в 21:31 в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка была повреждена контактная сеть. На место были направлены аварийные бригады и восстановительный поезд, — проинформировали в СКЖД.

На три часа оказались задержаны составы:

— № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;

— 126 Москва — Новороссийск;

— № 138 Нижний Новгород — Кисловодск;

— № 326 Пермь — Новороссийск;

— № 28 Москва — Симферополь;

— № 36 Санкт-Петербург — Адлер;

— № 84 Москва — Адлер;

— № 4 Москва — Кисловодск;

— № 418 Самара — Адлер;

— № 143 Кисловодск — Москва;

— № 11 Анапа — Москва;

— № 125 Новороссийск — Москва;

— № 339 Новороссийск — Нижний Новгород;

— № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;

— № 249 Новороссийск — Москва.

Позже в СКЖД уточнили, что после приостановки проезда на время от 20 минут до 6,5 часов задержались 24 поезда. В 4:24 движение возобновили.

Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что движение ж/д транспорта в районе Персиановки было задержано из-за повреждения контактной сети во время воздушной атаки.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше