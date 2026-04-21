Белгородскую область за сутки атаковали 133 дрона ВСУ, есть раненые

По информации губернатора, за минувшие сутки 49 населенных пунктов в 13 муниципалитетах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 133 БПЛА, из них 84 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в 16 частных домовладениях, двух социальных объектах, магазине, инфраструктурном объекте и 18 транспортных средствах.
«В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Гора-Подол, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Козинка, Почаево и Рождественка подверглись обстрелу с применением 4 боеприпасов и атакованы 18 беспилотниками, 4 из которых сбиты. Поздно вечером в селе Замостье от удара FPV-дрона получила баротравму 19-летняя девушка. Помощь оказана, она отпущена на амбулаторное лечение», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, Белгород, Белгородский и Волоконовский округа атакованы 23 беспилотниками, 18 из которых сбиты и подавлены, над Валуйским, Вейделевским, Корочанским, Красногвардейским, Новооскольским и Ровеньским округами сбиты 28 беспилотников. По словам главы области, по Краснояружскому округу выпущено 16 боеприпасов и совершены атаки 30 беспилотниками, 11 из которых подавлены и сбиты, Ракитянский округ атакован 4 беспилотниками, 2 из которых сбиты.
«В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Архангельское, Вознесеновка, Графовка, Ивановка, Максимовка, Муром, Новая Таволжанка и Титовка атакованы 30 беспилотниками, 21 из которых подавлен и сбит. В городе Шебекино пострадали два мирных жителя», — заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.