Дело нижегородского предпринимателя Картушина начали рассматривать в Нижнем

В Нижнем Новгороде начался судебный процесс над местным предпринимателем Дмитрием Картушиным, обвиняемым в мошеннических действиях и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в «Коммерсантъ».
По версии следствия, в период 2014—2015 годов, через возглавляемую им компанию «Гео-Гид», Дмитрий Картушин предположительно присвоил более 137 миллионов рублей. Эти средства были получены по государственному контракту, предусматривавшему проведение технико-экономической экспертизы объектов недвижимости, принадлежащих Фонду социального страхования Российской Федерации (ФСС).
Сам Дмитрий Картушин, ранее являвшийся поставщиком ФСС, своей вины в инкриминируемых преступлениях не признает. Он утверждает, что добросовестно выполнил все обязательства по договору с Фондом, причин ему никакого ущерба не нанес. Картушин также полагает, что уголовное дело против него было инициировано его бывшими деловыми партнерами.
Напомним, что ранее Мосгорсуд освободил из СИЗО нижегородского бизнесмена Дмитрия Картушина. Несмотря на то, что срок давности по статье о мошенничестве истек в декабре 2025 года, расследование продолжается из-за вмененной статьи об отмывании денег.