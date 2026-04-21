Интервалы движения увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро

Интервалы движения поездов временно увеличены на центральном участке Сокольнической линии метро. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На центральном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

19 апреля девушка попала под поезд на станции «Сокол». В связи с этим были временно увеличены интервалы движения поездов.

Перед этим человек упал на пути на Кольцевой линии метро. Тогда также были временно увеличены интервалы.