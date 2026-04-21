В Казани допрашивают свидетелей по делу криптопроекта Finiko

Бывший трейдер рассказал в суде, что не получал зарплату за год работы и не заключал договор.

Источник: Комсомольская правда

В Вахитовском районном суде Казани начались допросы свидетелей по делу Finiko. Всего в списке 950 человек. В основном это бывшие вкладчики и сотрудники криптопроекта.

Первым допросили экс-трейдера Кирилла Данилова. Мужчина сообщил, что устроился неофициально, договор не заключал. Зарплата составляла 20% от прибыли, но поскольку прибыли не было, он не получал денег. Руководство ставило задачу зарабатывать 1−1,5% в день. Данилов также отметил, что был не только работником, но и вкладчиком.

Уголовное дело Finiko находилось в производстве более трех лет. Изначально его возбудили по статье об организации привлечения средств граждан без реальной инвестиционной деятельности. Однако в суд дело передали по более тяжким статьям — организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.

Напомним, врачи назвали беременность «непорочным зачатием», а семья подала в суд иск на 15 миллионов рублей. Ранее рассказали, что произошло в казанской клинике.