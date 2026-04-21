В Казани допрашивают свидетелей по делу криптопроекта Finiko

В Вахитовском районном суде Казани начались допросы свидетелей по делу Finiko. Всего в списке 950 человек. В основном это бывшие вкладчики и сотрудники криптопроекта.
Первым допросили экс-трейдера Кирилла Данилова. Мужчина сообщил, что устроился неофициально, договор не заключал. Зарплата составляла 20% от прибыли, но поскольку прибыли не было, он не получал денег. Руководство ставило задачу зарабатывать 1−1,5% в день. Данилов также отметил, что был не только работником, но и вкладчиком.
Уголовное дело Finiko находилось в производстве более трех лет. Изначально его возбудили по статье об организации привлечения средств граждан без реальной инвестиционной деятельности. Однако в суд дело передали по более тяжким статьям — организация преступного сообщества и мошенничество в особо крупном размере.
