Погибший в ДТП в Сочи водитель «Газели» уснул за рулем

Погибший в ДТП в Сочи водитель «Газели», предварительно, уснул за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Напомним, авария произошла на трассе Джубга — Сочи в ночь на 21 апреля. По данным полиции, 38-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания».
Водитель «Газели» скончался до приезда скорой помощи. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России деблокировали его при помощи гидравлического инструмента.
«Проводится проверка», — сообщили в полиции Кубани.