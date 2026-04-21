Погибший в ДТП в Сочи водитель «Газели» уснул за рулем

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Сочи, в котором погиб 38-летний водитель.

Источник: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Погибший в ДТП в Сочи водитель «Газели», предварительно, уснул за рулем. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, авария произошла на трассе Джубга — Сочи в ночь на 21 апреля. По данным полиции, 38-летний водитель «Газели» выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «Скания».

Водитель «Газели» скончался до приезда скорой помощи. Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России деблокировали его при помощи гидравлического инструмента.

«Проводится проверка», — сообщили в полиции Кубани.