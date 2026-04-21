СК устанавливает обстоятельства гибели трех туристов из Красноярска в горах Бурятии

Три человека погибли во время туристического похода в горах Восточного Саяна в Республике Бурятия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Инцидент произошел с зарегистрированной группой из 15 человек, прибывшей из Красноярска для восхождения на высочайшую вершину региона — пик Мунку-Сардык. 18 апреля они покинули базовый лагерь в районе поселка Монды.
В ночь на 21 апреля несколько участников группы спустились к трассе, оставили в придорожном кафе записку о гибели троих товарищей и вернулись к месту происшествия. Утром владелец заведения обнаружил послание и немедленно передал информацию экстренным службам.
Как информировала Бурятская республиканская поисково-спасательная служба, после получения сигнала к месту трагедии в Окинский район выдвинулся отряд из семи спасателей на спецтехнике. Главная задача специалистов состоит в эвакуации тел погибших красноярцев с горы Мунку-Сардык.
Параллельно к базовому лагерю направлена следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и следователям предстоит выяснить точные причины гибели туристов и оценить действия организаторов похода.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в прокуратуре республики.