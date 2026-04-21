На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области пешеход погиб в аварии. На федеральной автодороге М-4 «Дон» в границах Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием пешехода.
По предварительным данным, за рулём автомобиля находился 59-летний водитель. В момент движения по проезжей части на полосу вышёл человек, который передвигался навстречу потоку, придерживаясь центральной части дороги вдоль бетонного разделительного ограждения. Водитель не сумел своевременно отреагировать и избежать наезда.
В результате столкновения пешеход, личность которого на данный момент не установлена, скончался на месте происшествия до приезда медиков. Обстоятельства аварии в настоящее время уточняются сотрудниками Госавтоинспекции Ростовской области.