ГАИ: массовое ДТП на балтийской трассе спровоцировал выехавший на «встречку» водитель

В результате ДТП пострадали два человека, включая водителя-нарушителя.

В региональной Госавтоинспекции уточнили подробности массового ДТП, случившегося в понедельник вечером на автодороге «Калининград-Балтийск». Причиной аварии стало нарушение ПДД, допущенное одним из водителей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, в понедельник в 17.40 двигавшийся со стороны Калининграда водитель «Мицубиси» в районе комплекса «Форто-Ранто» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Мерседесом», после чего по инерции совершил столкновение с автомобилями «Хёндэ» и «Фольксваген». В результате ДТП водители «Хёндэ» и «Мицубиси» получили телесные повреждения и были направлены в медицинское учреждение.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.

Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
