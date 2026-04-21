Названа причина сбоя на Сокольнической линии метро Москвы

«На Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке “Сокольники” — “Парк Культуры”. Причина — техническая неисправность одного из составов на участке линии. Данный состав находится на сервисном обслуживании компании производителя», — говорит в сообщении департамента в Max.
Отмечается, что безопасности пассажиров ничего не угрожало. «Сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию», — уточняет в сообщении.
Специалисты принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления движения на линии метро.