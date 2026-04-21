7 лет колонии дали жителю Киквидзенского района за смертельное ДТП

Житель Киквидзенского района Волгоградской области Артур Р. проведет 7 лет в колонии общего режима за ДТП, в котором погиб 17-летний пассажир, а трое подростков получили травмы. Такой приговор вынес районный суд Волгоградской области.
Инцидент произошел 29 августа 2025 года на первом километре трассы «Преображенская — Алонцево». Подсудимый, не имея водительского удостоверения, сел за руль отцовского «Лифана». В салоне ехали четверо несовершеннолетних пассажиров от 16 до 17 лет.
Водитель разогнался минимум до 115 км/ч, грубо нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением, вылетел на встречку, а затем — в кювет. Машина опрокинулась.
Один из пассажиров скончался на месте, трое других госпитализированы с телесными повреждениями. В суде Артур Р. вину признал.
Помимо основного срока, осужденный лишен права управлять транспортом еще 2 года 6 месяцев. Суд также удовлетворил иски потерпевших о компенсации морального вреда.
Приговор пока не вступил в законную силу — защита может подать апелляцию.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП под Волгоградом.