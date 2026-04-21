В Татарстане спасли мужчину, заблудившегося в лесу

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, 59-летний мужчина, осознав, что не может выбраться из леса, а телефон постепенно садится, позвонил в 112 — на момент звонка у него оставалось всего 30% заряда. На поиски заблудившегося выехали спасатели ЗПСО № 5. Они объезжали проселочные дороги с включенными сиренами и параллельно общались с мужчиной по телефону. В какой-то момент он услышал сирены и вышел к спасателям на проселочную дорогу Кумазанского лесничества.