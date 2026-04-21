Бывшую сотрудницу пермского оборонного завода осудили за госизмену

Жительницу Перми, ранее работавшую на одном из оборонных предприятий, приговорили к 12,5 года лишения свободы за государственную измену. Об этом «РГ» сообщили в краевом управлении ФСБ РФ.

В законную силу приговор вступил в отношении бывшей работницы одного из военных заводов Перми. Она обвинялась в том, что по своей инициативе вышла на контакт с разведкой зарубежного государства через интернет и передавала сведения о своем предприятии.

Приговор утвержден апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции.