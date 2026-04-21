Идущие через Воронежскую область поезда задержались в пути из-за атаки БПЛА

Пассажирские поезда, следующие через Воронежскую область, сбились с графика из-за повреждения инфраструктуры железной дороги при падении обломков БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
ЧП произошло вечером понедельника, 20 апреля, на станции Персиановка. Повреждения уже устранили. Однако из-за временной приостановки движения сейчас с задержкой от 20 минут до 6,5 часов идут следующие поезда:
№ 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
№ 126 Москва — Новороссийск;
№ 138 Нижний Новгород — Кисловодск;
№ 326 Пермь — Новороссийск;
№ 28 Москва — Симферополь;
№ 36 Санкт-Петербург — Адлер;
№ 84 Москва — Адлер;
№ 4 Москва — Кисловодск;
№ 418 Самара — Адлер;
№ 143 Кисловодск — Москва;
№ 11 Анапа — Москва;
№ 125 Новороссийск — Москва;
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
№ 249 Новороссийск — Москва.
Пассажирам составов, задержавшихся более чем на четыре часа, предоставоены вода и дополнительное питание.
Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график.