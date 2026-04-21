Минчанка сходила в гости к подруге и осталась без зарплаты — вот что случилось. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
В Октябрьское РУВД обратилась 39-летняя жительница белорусской столицы, у которой из сумки пропало 2400 рублей.
Сотрудники милиции выяснили, что к краже денег причастен 44-летний знакомый заявительницы, которого она сама позвала в гости к своей подруге.
После получения заработной платы минчанка решила отметить данное событие и пошла в гости к соседке. По пути она встретила своего знакомого, также пригласив его в гости. А уже вечером следующего дня заметила пропажу денег из сумки.
Мужчина признался в содеянном. Он признался, что воспользовался моментом, когда подруга спала.
«Он вытащил все деньги и потратил на продукты питания и лекарства», — отметили в милиции.
Заведено уголовное дело за кражу.
Тем временем минчанка позвонила в милицию, когда ее пожилая мать захотела отдать 7000 рублей.
