Минчанка сходила в гости к подруге и осталась без зарплаты — вот что случилось

Минчанка позвонила в милицию после того, как сходила в гости к подруге.

Источник: Комсомольская правда

Минчанка сходила в гости к подруге и осталась без зарплаты — вот что случилось. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

В Октябрьское РУВД обратилась 39-летняя жительница белорусской столицы, у которой из сумки пропало 2400 рублей.

Сотрудники милиции выяснили, что к краже денег причастен 44-летний знакомый заявительницы, которого она сама позвала в гости к своей подруге.

После получения заработной платы минчанка решила отметить данное событие и пошла в гости к соседке. По пути она встретила своего знакомого, также пригласив его в гости. А уже вечером следующего дня заметила пропажу денег из сумки.

Мужчина признался в содеянном. Он признался, что воспользовался моментом, когда подруга спала.

«Он вытащил все деньги и потратил на продукты питания и лекарства», — отметили в милиции.

Заведено уголовное дело за кражу.

