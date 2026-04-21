Виновница массового ДТП с двумя погибшими в центре Москвы была в состоянии опьянения

Нетрезвая автомобилистка за рулем «Мерседеса» сбила велосипедиста и протаранила несколько машин на Садовой-Черногрязской улице в центре Москвы. Жертвами массового ДТП стали два человека, еще двое пострадали. В настоящий момент виновница трагедии задержана полицией, возбуждено уголовное дело.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Спровоцировавшая автомобильную аварию с двумя погибшими в центре Москвы женщина управляла машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин, трагедия произошла 20 апреля в 23:05 в районе дома № 13 по Садовой-Черногрязской улице. Виновницей массового столкновения стала девушка 1996 года рождения, управлявшая автомобилем «Мерседес». Нетрезвая автомобилистка сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего врезалась в припаркованную машину. Затем иномарка протаранила дорожное ограждение и столкнулась еще с пятью транспортными средствами.

В результате масштабной аварии погибли велосипедист и пассажирка одной из пострадавших машин. Еще двое участников ДТП обратились за медицинской помощью.

В настоящий момент водитель «Мерседеса» задержана сотрудниками полиции, а по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц.