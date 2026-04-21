Виновница массового ДТП с двумя погибшими в центре Москвы была в состоянии опьянения

Как уточнил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин, трагедия произошла 20 апреля в 23:05 в районе дома № 13 по Садовой-Черногрязской улице. Виновницей массового столкновения стала девушка 1996 года рождения, управлявшая автомобилем «Мерседес». Нетрезвая автомобилистка сначала сбила мужчину на электровелосипеде, после чего врезалась в припаркованную машину. Затем иномарка протаранила дорожное ограждение и столкнулась еще с пятью транспортными средствами.