Водитель выехал на встречку и сбил курьера в Нижнем Новгороде

Водитель совершил наезд на курьера, двигавшегося по встречной полосе. Об этом сообщили в MAX-канале «Нижний Новгород Без Цензуры».
Вместо того чтобы принести извинения и предложить помощь пострадавшему, водитель вышел из машины и, как сообщили очевидцы, начал избивать курьера.
Как сообщают свидетели происшествия, водитель выехал на запрещенную полосу движения, в то время как курьер осуществлял выезд из прилегающей жилой зоны. После столкновения водитель решил выяснять отношения кулаками, отстаивая свою правоту. К счастью, подоспевшие очевидцы смогли вмешаться и предотвратить дальнейшее развитие конфликта.
