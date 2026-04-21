В Воронеже у едва не сбившего двух пешеходов водителя изъяли автомобиль

Госавтоинспекторы задержали водителя, который едва не сбил двух пешеходов в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 20 апреля.
Инцидент произошёл 17 апреля. Автомобиль без номеров на большой скорости проехал на красный сигнал светофора прямо перед горожанами, которые пересекали проезжую часть по пешеходному переходу.
Нарушителем оказался 18-летний местный житель. Выяснилось, что он управлял автомобилем, не имея водительских прав. Молодого человека оштрафовали суммарно на 12,3 тысячи рублей. Кроме того, его «ВАЗ-2112» изъяли и отправили на штрафстоянку.