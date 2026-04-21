Отправившая красноярцев на гору Мунку-Сардык турфирма отказалась от комментариев

В турфирме Эндевор тур, которая организовала поход красноярских туристов на гору Мунку-Сардык в Бурятии, от комментариев отказались.
— Комментарии не даем, — сказали корреспонденту «КП»-Красноярск. После чего положили трубку.
Напомним, что трагедия произошла в ночь на 21 апреля на горе Мунку-Сардык. 15 туристов из Красноярска погибли на маршруте при спуске с горы. По предварительным данным, от переохлаждения.
Известно, что группа была зарегистрирована. Известно, что 18 апреля туристы вышли из лагеря, вернуться обратно они планировали 22 апреля, но что-то пошло не по плану.
— Ночью несколько туристов из группы вышли к автотрассе у подножия гор и в придорожном кафе оставили записку, в которой сообщили о гибели трех человек. После этого они поднялись обратно к месту ЧП. Владелец кафе утром передал сообщение, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей.
Известно, что у гид, который проводил поход, было запланировано несколько восхождений на Мунку-Сардык: 18−22, 22−26 и 26−30 апреля. Стоимость похода составляет 22 тысячи рублей. Сейчас следователи выясняют обстоятельства трагедии.