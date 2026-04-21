Погибшие в Бурятии красноярские туристы заплатили за восхождение 22 тысячи

Появились новые обстоятельства гибели туристов в Бурятии. Напомним, трое туристов из красноярской туристической группы замерзли насмерть около пика Мунку-Сардык в горах Восточного Саяна со стороны России.
Как стало известно «КП-Красноярск», тур организовала красноярская фирма. Там, кстати, происшествие нам комментировать отказались и положили трубку. Тур, в котором погибли туристы, стоил 22 тысячи рублей. На сайте также можно посмотреть ближайшие туры на Мунку-Сардык. Один из них стартует уже 22 апреля. Неизвестно, отменит ли турфирма будущие выезды.
В стоимость тура, по данным сайта турфирмы, входят трансфер из Иркутска и обратно, питание, сопровождение инструкторов, фирменный мерч и сертификат о восхождении, палатки, лекции для подготовки и регистрация тургруппы. За дополнительное снаряжение и трансфер из родного города туристы платят отдельно.
На сайте помимо прочего указано, что маршрут не очень сложный и находится на начальной ступени классификации сложности. Длина всего маршрута — около 24 километров с набором высоты более 2000 метров.