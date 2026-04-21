Экс-альпинист Раилко сказал, от чего могли погибнуть туристы в Бурятии

Бывший альпинист и спасатель Юрий Раилко рассказал корреспонденту krsk.aif.ru, что могло стать причиной трагедии с троими туристами из Красноярска на горе Мунку-Сардык в Республике Бурятия.
По словам Раилко, маршрут, которым шла группа, не относится к сложным. В апреле-мае в тех местах часто переменчивая погода: тепло может внезапно смениться резким похолоданием. К тому же район лавиноопасный.
«Там длинный‑длинный снежный склон. Практически от самого гребня и до долины. И на этом гребне часто падают. Туристов водят туда в основном неопытных, без хорошей подготовки. Гибнут или травму получают. Скорее всего, попали в непогоду, сбились с маршрута, сели и замёрзли. Там, если попадаешь в циклон, в метель, то надо идти в любом варианте. Либо искать какое‑то убежище и переждать. Ну и, наверное, экипированы были плохо», — предположил эксперт.
Юрий Раилко отмечает, что при таком количестве человек в группе — 15 туристах — её должны были сопровождать двое инструкторов: ведущий и замыкающий. Если группа разбилась из‑за погоды, кто‑то мог уйти вперёд, а кто‑то отстать. Такое могло случиться, если люди в команде обладали разным уровнем физической подготовки и были по-разному экипированы.
«Там не так много мест, где можно замёрзнуть. Если попали в непогоду на гребне, налетел циклон, могли уйти, например, в сторону Монголии. Я думаю, что группа растянулась, силы кончились у кого‑то, у слабеньких», — подытожил экс-альпинист.
Напомним, трое туристов из Красноярска погибли во время восхождения на пик Мунку-Сардык.
По предварительным данным, группа из 15 красноярцев прибыла в поселок Монды 18 апреля. Туристы вышли из базового лагеря и направились к вершине через реки Белый Иркут и Мугувек. Вернуться обратно они планировали к полудню 22 апреля.