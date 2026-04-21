СК показал записку, которую оставили друзья погибших красноярских туристов

Страшная записка предсказала трагедию: что написали товарищи погибших туристов из Красноярска.

Источник: Комсомольская правда

21 апреля Следственный комитет показал текст записки, которую оставили в кафе друзья погибших на вершине Мунку-Сардык туристов.

Напомним, что в экстренные службы Бурятии поступило сообщение о гибели людей в Окинском районе республики. По данным служб, трое туристов из красноярской туристической группы замерзли насмерть в горах Восточного Саяна со стороны России.

Как пишет «КП-Иркутск», 15 человек приехали из Красноярска в Бурятию, чтобы покорить местную вершину. Однако что-то пошло не по плану: в ночь 21 апреля несколько путешественников вышли к трассе у подножия горы с сообщением о гибели друзей и поднялись обратно. Владелец кафе, где оставили записку, передал данные только утром.

Вот текст этого страшного сообщения:

«Группа зарегистрирована на … Частота рации … Гора Мунку-Сардык, район “подушки”. Три человека найдены без признаков жизни, требуется эвакуация».

Следователи и спасатели отправились на место случившегося, выясняются все подробности и обстоятельства.