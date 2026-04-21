В Прикамье Бастрыкин заинтересовался проблемой воды в микрорайоне Нытвы

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей микрорайона Абрамовка в Нытве, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В микрорайоне нет центрального водоснабжения. Люди вынуждены пользоваться водой из скважин, которая непригодна для питья и бытовых нужд. Также отсутствуют источники воды для тушения пожаров. В 2021 году из-за этого сгорел один из домов — огонь не удалось вовремя потушить.
В 2023 году суд вынес решение устранить нарушения, но работы так и не начались. Обращения граждан в разные инстанции результатов не дали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.