В Прикамье Бастрыкин заинтересовался проблемой воды в микрорайоне Нытвы

Люди вынуждены пользоваться водой из скважин, которая непригодна для питья и бытовых нужд.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей микрорайона Абрамовка в Нытве, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В микрорайоне нет центрального водоснабжения. Люди вынуждены пользоваться водой из скважин, которая непригодна для питья и бытовых нужд. Также отсутствуют источники воды для тушения пожаров. В 2021 году из-за этого сгорел один из домов — огонь не удалось вовремя потушить.

В 2023 году суд вынес решение устранить нарушения, но работы так и не начались. Обращения граждан в разные инстанции результатов не дали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Дело взято на контроль в центральном аппарате ведомства.