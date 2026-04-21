УФССП: калининградец предоставил ложные сведения о здоровье и получал незаконную пенсию

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (Мошенничество при получении выплат), назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно и обязал возместить имущественный вред 1,3 млн рублей, взыскав эту сумму в пользу регионального отделения фонда пенсионного и социального страхования.