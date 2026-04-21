Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже преподавателя колледжа будут судить за взятки от семи студентов

В период с 2021 по 2025 год педагог получил от обучающихся более 103 тысяч рублей.

Источник: АиФ Воронеж

Преподаватель одного из колледжей Воронежа предстанет перед судом по делу о взяточничестве. Об этом сообщили в региональном СУ СКР в понедельник, 20 апреля.

Следствием установлено, что с 2021 по 2025 год педагог получил от семи студентов более 103 тысяч рублей. За эти деньги он писал выпускные квалификационные работы и составлял на них положительные отзывы. Своими действиями преподаватель обеспечил допуск учащихся к защите работ, при этом не проверив их реальные знания, а также поспособствовал получению положительной оценки и диплома об образовании.

Материалы уголовного дела уже передали в суд.