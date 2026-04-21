В Воронеже преподавателя колледжа будут судить за взятки от семи студентов

Следствием установлено, что с 2021 по 2025 год педагог получил от семи студентов более 103 тысяч рублей. За эти деньги он писал выпускные квалификационные работы и составлял на них положительные отзывы. Своими действиями преподаватель обеспечил допуск учащихся к защите работ, при этом не проверив их реальные знания, а также поспособствовал получению положительной оценки и диплома об образовании.