Житель Иркутска получил 13 лет колонии за передачу военных данных Украине

Иркутский областной суд вынес приговор 34-летнему местному жителю по делу о государственной измене. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за передачу данных о Вооруженных силах РФ украинским спецслужбам, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
В июле 2024 года фигурант инициативно вступил в сговор с представителем украинской разведки. Выполняя задание куратора, иркутянин собрал и передал актуальные сведения о дислокации российских военных. За эту информацию подсудимый получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей и далее выразил готовность продолжать сотрудничество на постоянной основе.
Суд установил, что действия иркутянина создали реальную угрозу безопасности страны, и признал мужчину виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима, штрафу в 100 тысяч рублей и еще одному году ограничения свободы после освобождения.