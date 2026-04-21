Житель Иркутска получил 13 лет колонии за передачу военных данных Украине

В июле 2024 года фигурант инициативно вступил в сговор с представителем украинской разведки. Выполняя задание куратора, иркутянин собрал и передал актуальные сведения о дислокации российских военных. За эту информацию подсудимый получил денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей и далее выразил готовность продолжать сотрудничество на постоянной основе.