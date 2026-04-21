Житель Иркутска получил 13 лет колонии за госизмену

Иркутский областной суд вынес суровый приговор 34-летнему жителю Иркутска. Мужчину признали виновным в государственной измене — статья 275 УК РФ.
Как установили следователи, в июле 2024 года иркутянин вступил в сговор с представителем украинской спецслужбы. Задание: собрать и передать актуальные сведения о Вооружённых Силах России. Гонорар — 7 тысяч рублей. Мужчина выразил готовность и дальше сотрудничать с иностранной разведкой.
— В целях соблюдения мер конспирации подсудимый прошел инструктаж и получил географические координаты, по которым прибыл для выполнения задания, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. — Мужчина сфотографировал контрольно-пропускной пункт войсковой части, изображение направил куратору, подтвердив место дислокации объекта и то, что он является действующим.
Приговор — 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Плюс штраф в 100 тысяч рублей и ограничение свободы ещё на один год после отбытия основного срока.