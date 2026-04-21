В отношении устроившей массовое ДТП в центре Москвы женщины возбуждено дело

Водитель — 1996 года рождения, она задержана. По данным МВД, она сбила мужчину на электровелосипеде, после чего ее машина столкнулась с припаркованным автомобилем и, наехав на дорожное ограждение, врезалась еще в пять транспортных средств. Погиб велосипедист и пассажирка одного из авто.