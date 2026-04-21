В Воронеже задержан 18-летний курьер, забравший у пенсионерки 583 тысячи рублей и золото

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по городу Воронежу задержали 18-летнего жителя Семилукского района. Молодой человек подозревается в пособничестве мошенникам, обманувшим 71-летнюю местную жительницу.
Установлено, что преступление было совершено 17 апреля. Сначала пенсионерке позвонил лже- «старший по дому» и под предлогом замены входных дверей выманил у нее СМС-код. Следом с женщиной связался якобы сотрудник «Росфинмониторинга», который убедил ее, что неизвестные лица пытаются использовать ее сбережения для финансирования недружественного государства.
Мошенники уговорили потерпевшую передать все ценности «курьеру для безопасного хранения». Пенсионерка упаковала в папку 583 989 рублей, золотые украшения и 7 монет из желтого металла и отдала их подозреваемому, назвав пароль «Боня».
На допросе задержанный полностью признал вину. Он пояснил, что нашел работу в мессенджере в середине марта. В его обязанности входило забирать деньги у граждан, конвертировать их в криптовалюту и отправлять кураторам, оставляя себе вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Максимальное наказание по данной статье — до 10 лет лишения свободы.